إيقاف القنصل الليبي العام في إسطنبول عن العمل

أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لحكومة الوفاق سليمان الشنطي، القرار رقم 299 لسنة 2020، بشأن إيقاف موظف عن العمل احتياطياً.

ونصت المادة الأولى من القرار تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، على إيقاف القنصل العام المكلف بالقنصلية العامة الليبية بإسطنبول التركية فتحي علي الشريف، عملاً بأحكام المادة رقم 31 من القانون رقم 20 لسنة 2013، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وطالب القرار الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار والعمل به، في حين لم يوضح القرار أسباب الإيقاف.

من جانبه خاطب مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق خالد شعبان، القنصل العام الليبي في إسطنبول وطالبه بالعمل على تنفيذ ما جاء في قرار هيئة الرقابة الإدارية.