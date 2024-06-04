إيقاف تشغيل تطبيق «آي سي كيو» رسمياً بعد رحلة 28 عاماً

أعلنت شركة “في كيه” الروسية المالكة لتطبيق الدردشة الفورية “آي سي كيو”، عن إيقاف تشغيله بشكل نهائي اعتبارًا من 26 يونيو 2024.



ويأتي هذا القرار بعد 28 عامًا من إطلاق التطبيق لأول مرة، والذي كان رائدًا في مجال التواصل الفوري عبر الإنترنت.

وتميز “آي سي كيو” عن غيره من التطبيقات بتخصيص رقم خاص للمستخدمين للتواصل بدلاً من استخدام أسماء مستعارة أو عناوين بريد إلكتروني، كما تضمن ميزات غير معتادة آنذاك مثل الرسائل النصية القصيرة وإمكانية مراسلة الأشخاص غير المتصلين بالإنترنت.

وأُطلق التطبيق بواسطة الشركة الإسرائيلية “ميرابيليس” عام 1996، ثم اشترته شركة “إيه أو إيل” الأمريكية عام 1998، ووصل عدد مستخدمي الخدمة إلى 100 مليون مستخدم مسجل في عام 2001.

وفي عام 2010، باعت شركة “إيه أو إيل” الخدمة لشركة “ديجتال سكاي تكنولوجيز” المالكة لـ”في كيه”، ليتحول معها إلى تطبيق دردشة تقليدي يشبه واتساب وتيليغرام، قبل أن يختفي من متجري آبل وغوغل منذ شهور.