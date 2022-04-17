إيقاف تصدير النفط بميناء الزويتينة وإغلاق حقل الفيل النفطي

أعيان وأهالي بلدية الزويتينة سلطان إيقاف تصدير النفط من ميناء الزويتينة، كما أعلن أهالي الجنوب الليبي إغلاق حقل الفيل النفطي، إلى حين خروج حكومة الوحدة الوطنية من المشهد وتسليمها السلطة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

وفي بيانين منفصلين، مساء السبت، اتهم الأهالي حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة بإفساد المشهد السياسي وتشبثها بالسلطة وتهديدها للاستقرار واتفاق وقف إطلاق النار، وعدم تسليمها السلطة للحكومة المكلفة من مجلس النواب.

واتهمت البيانات حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد بالسعي إلى إشعال الحرب والتقسيم من أجل البقاء في السلطة لنهب أموال الشعب الليبي.

كما دعت البيانات إلى دعم الجهات المختصة للوصول إلى الانتخابات القادمة بعيدا عن طمع الحكومة في السلطة مثلما فعل الدبيبة وأفسد الاستحقاق في 24 من ديسمبر 2021 رغم تعهده بعدم الترشح، وضمان عدم تكرار هذه التصرفات غير المسؤولة.

فيديو | أعيان وأهالي بلدية الزويتينة سلطان يُعلنون إيقاف تصدير النفط من ميناء #الزويتينة النفطي إلى حين تسليم حكومة الوحدة الوطنية للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا. https://t.co/46MeAPuxfF — عين ليبيا (@EanLibya) April 16, 2022