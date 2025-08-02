بعد تصرف مفرط في الحماية.. عقوبة صارمة لحارس ميسي الشخصي

قررت اللجنة التأديبية لبطولة كأس الدوريات، التي تجمع أندية من الدوريين الأمريكي والمكسيكي، إيقاف ياسين تشيوكو، الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومنعه من دخول الملاعب، وذلك بسبب سلوك غير لائق عقب مباراة إنتر ميامي وأطلس المكسيكي التي أقيمت في مدينة ميامي.

وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أن أحد أعضاء وفد إنتر ميامي دخل منطقة محظورة دون إذن رسمي بعد المباراة، في مخالفة للوائح البطولة. فيما كشفت شبكة “ESPN” أن المعني هو ياسين تشيوكو، الذي اقتحم الملعب فور نهاية المباراة وتدخل بعنف لإبعاد لاعبين من أطلس عن ميسي، عقب مشادة وقعت بين لاعبي الفريقين.

وكان تشيوكو معروفًا بتواجده المستمر على خط التماس في مباريات إنتر ميامي، لحماية ميسي من أي اقتراب غير مصرح به من الجماهير، إلا أن رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم قررت منعه من أداء هذا الدور مجددًا.

من جانبه، علّق لاعب أطلس، ماتيوس، على الواقعة قائلاً: “نفهم أن الحارس الشخصي موجود لحماية ميسي من الجماهير، لكن ليس من حقه التدخل في ما يتعلق باللاعبين داخل الملعب”.

يُذكر أن ميسي تألق في اللقاء، وصنع هدفي الفوز لفريقه إنتر ميامي، في أول ظهور له بعد إيقافه لمباراة واحدة على خلفية رفضه المشاركة في مباراة نجوم الدوري الأمريكي.

وتستمر منافسات كأس الدوريات حاليًا في دور المجموعات، على أن يتأهل أربعة أندية من كل مجموعة إلى الدور الإقصائي.