روَّج لعلاجات غير علمية.. إيقاف طبيب مصري شهير عن العمل

أصدرت نقابة الأطباء المصرية قرارًا بإيقاف الطبيب جودة عواد عن ممارسة مهنة الطب لمدة عام واحد، وذلك على خلفية ثبوت ارتكابه مخالفات مهنية خطيرة أدت إلى وفاة فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا كانت تعاني من غيبوبة سكر.

وكشفت حيثيات القرار عن قيام عواد، المعروف بشهرته الواسعة على منصات التواصل الاجتماعي (أكثر من 3 ملايين مشترك على يوتيوب و 2.7 مليون متابع على فيسبوك) وبتقديمه لوصفات علاجية مثيرة للجدل، باستبدال علاج الإنسولين المتعارف عليه بأقراص فموية، مما تسبب في تدهور سريع ومميت لحالة المريضة.

يُذكر أن عواد كان يرَّوج عبر منصاته لعلاجات بديلة غير معتمدة علميًا، مثل سم النحل والكركمين، بالإضافة إلى دعوته لاستبدال الإنسولين بأدوية فموية، وهي الممارسات التي استندت إليها النقابة في قرارها التأديبي حرصًا على سلامة المرضى.