إيقاف عدد من موظفي «المعهد العالي للعلوم والتقنية» في نالوت

أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، القرار رقم (610) لسنة 2025 ميلادية، القاضي بإيقاف عدد من الموظفين احتياطياً عن العمل، وذلك بناءً على مذكرة مدير الإدارة العامة للتحقيق رقم (751-1) لسنة 2025، وعلى ما اقتضته مصلحة التحقيق.

وشمل قرار الإيقاف كلاً من:

(ع. م. ع. و)، مدير المعهد العالي للعلوم والتقنية نالوت.

(م. س. ع. ب)، رئيس القسم المالي بالمعهد.

(ح. س. ع. ا)، المراقب المالي بالمعهد.

(و. ص. ع)، المراقب المالي السابق بالمعهد.

(خ. ا. ع. ل)، مدير المعهد السابق.

وجاء هذا الإجراء في إطار مقتضيات التحقيق، وعملاً بأحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.