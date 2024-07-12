إيقاف مديرين عامين لبعض الشركات عن العمل احتياطيا

أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، القرار رقم (769) لسنة 2024م، القاضي بالوقف عن العمل احتياطيا لمديرين عامين لعدد من شركات الاستثمار.

وبحسب ما أفادت هيئة الرقابة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإن ذلك يأتي بناء على ما عرضه مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الاقتصادية والاستثمار بمذكرته رقم (753-40)، وعلى ما اقتضته المصلحة العامة.

وشمل القرار كل من:

مدير عام شركة أويا للتطوير والاستثمار السياحي

مدير عام شركة الإنماء للاستثمارات السياحية والعقارية القابضة

مدير عام مكلف شركة الإنماء المالية للاستثمارات القابض

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية على أن قرار الإيقاف يأتي لدواعي ومقتضيات المصلحة العامة؛ عملا بأحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013 ميلادية بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديليه، ولائحته التنفيذية.