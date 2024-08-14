إيقاف «هيفاء وهبي» عن الغناء في مصر وإحالتها للتحقيق.. فماذا ردّت!

وقعت أزمة فنية بين النجمة اللبنانية، هيفاء وهبي، ونقابة الموسيقيين المصرية، أدت إلى إيقاف تصاريحها وإحالتها للتحقيق.

وأعلنت النقابة، بقيادة مصطفى كامل، أنها تلقت خطابًا من الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، يطالب بتفعيل التعاون بين النقابتين بخصوص الأزمة التي تواجهها وهبي.

وبدأت المشكلة عندما تعاقدت هيفاء مع شركة إنتاج سينمائية وحصلت على عربون، لكنها لم تلتزم بقرار لجنة التحقيق الخاصة بنقابة الممثلين، مما أدى إلى إيقافها عن العمل وحرمانها من التصاريح.

في سياق متصل، تلقت نقابة الموسيقيين شكوى رسمية من منظم حفلات تعاقد مع هيفاء وهبي لإحياء حفل في الساحل الشمالي في شهر يوليو الماضي. ورغم حصولها على المبلغ المتفق عليه، لم تلتزم هيفاء بإحياء الحفل، مما دفع المنظم لتقديم الشكوى.

وبعد فحص الشكوى والتأكد من صحتها، قررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف التصاريح الخاصة بالمطربة اللبنانية هيفاء وهبي حتى تمثل أمام جهات التحقيق في النقابة. وبذلك أصبحت هيفاء ممنوعة من الغناء في مصر لحين انتهاء التحقيق.

وأكد مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، أن الشؤون القانونية ستحدد موعد التحقيق مع هيفاء وهبي، وذلك خلال الأسبوع القادم على أقصى تقدير، حيث ستواجه المطربة اللبنانية الشاكي في هذا التحقيق.

وفي أول تعليق من هيفاء وهبي بعد منعها رسميًا من الغناء والتمثيل في مصر، نشرت هيفاء وهبي آية قرآنية من سورة فاطر تقول بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلا بِأَهْلِهِ﴾ صدق الله العظيم، وذلك من خلال ستوري حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.