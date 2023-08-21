«إيكواس» ترفض خطة تشكيل حكومة انتقالية لـ3 سنوات

رفضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» خطة تشكيل حكومة انتقالية في النيجر لمدة 3 سنوات التي اقترحها المجلس العسكري.

وقال مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة عبد الفتاح موسى، في مقابلة مع قناة «بي بي سي»، إنّ الخطة الانتقالية لمدة 3 سنوات في النيجر، غير مقبولة.

وأضاف موسى أنّه «كلما أسرع الجيش في إعادة السلطة إلى المدنيين والتركيز على مسؤولياته الأساسية مثل الدفاع عن وحدة أراضي النيجر، كان ذلك أفضل».

وأمس الأحد أعلن رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تياني، أنّ الانتقال إلى الحكم المدني في البلاد سيكتمل في مدة أقصاها 3 سنوات.

ومنذ 26 يوليو الماضي، يحتجز «المجلس الوطني لحماية الوطن» بالنيجر الرئيس محمد بازوم وأفرادا من عائلته بعد عزله عن الحكم وتعليق العمل بالدستور.