إيلان قبال.. قصة لاعب جزائري فضّل التحدي على أضواء أتلتيكو مدريد

كشف اللاعب الجزائري إيلان قبال، نجم نادي “باريس إف سي” في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، عن أسباب رفضه عرضاً للانضمام إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في عام 2018.

في تصريحات أدلى بها للقناة الفرنسية “آر إم سي”، أوضح قبال أنه “فضل الانضمام إلى مدرسة شبان بوردو الفرنسي بدلاً من أتلتيكو مدريد، نظراً لعدم تعوده على العيش خارج فرنسا، وصعوبة النجاح في فريق مليء بالنجوم”.

قبال، الذي يبلغ من العمر 26 عاماً، “يقدم مستويات مميزة في الدوري الفرنسي، حيث سجل 5 أهداف وصنع 6 أخرى خلال 29 مباراة هذا الموسم. وتقدر قيمته السوقية حالياً بـ3.5 مليون يورو، وفقاً لموقع “ترانسفير ماركت”.

ويرتبط اللاعب “بعقد مع ناديه الحالي حتى عام 2028، لكن إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية تبقى واردة”.