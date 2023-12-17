إيلون ماسك: الإنذار بتغير المناخ أمر مبالغ فيه

أعتبر الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة صناعة السيارات الكهربائية (تسلا) إيلون ماسك، أن الإنذار بتغير المناخ أمر مبالغ فيه على المدى القصير”.

ونقلت رويترز، عن ماسك، دعوته على هامش تجمع سياسي نظمه حزب (إخوة إيطاليا) الذي تتزعمه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، لما سماه “عدم شيطنة النفط والغاز على المدى المتوسط” مشددا في الوقت ذاته على أهمية تقليل انبعاثات الكربون للحفاظ على الكوكب.

وكان ممثلو ما يقرب من 200 دولة توصلوا إلى اتفاق في ختام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) قبل اسبوع في الإمارات، على بدء خفض الاستهلاك العالمي للوقود الأحفوري لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.

وقال ماسك “إنه من المهم، على المدى الطويل، أن تقلِّص الصناعات مليارات الأطنان من الإنبعاثات التي تحصل جراء حرق الوقود الأحفوري”.

ورداً على سؤال عمّا إذا كانت شركاته ستستثمر في إيطاليا، قال الملياردير إيلون ماسك إنه يشعر بالقلق بشأن انخفاض معدل المواليد في البلاد، وقال: “أعتقد أن إيطاليا مكان عظيم للاستثمار، لكنني أريد أن أؤكد أنني أشعر بالقلق إزاء انخفاض معدل المواليد؛ إذا انخفضت قوة العمل، فمن الذي سيعمل في البلاد؟”.

وخُصصت إيطاليا نحو مليار يورو (1.09 مليار دولار) في ميزانية العام المقبل لمعالجة الأزمة الديموغرافية في البلاد؛ فقد انخفضت الولادات العام الماضي للعام الرابع عشر على التوالي، وكانت الأدنى منذ توحيد البلاد عام 1861.