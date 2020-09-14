إيلون ماسك: بيل غيتس ليس لديه فكرة عن الشاحنات الكهربائية

شابت العلاقات بين الثريين العديد من التوترات على الإنترنت، حيث انتقد ماسك سابقا غيتس لشرائه سيارة كهربائية من شركة منافسة، بينما دعا غيتس ماسك للاهتمام بشؤنه الخاصة ردا على تصريحات إيلون ماسك الخاطئة التي قللت من شأن وباء كورونا في بداية الجائحة.

,قال إيلون ماسك إن بيل غيتس ليست لديه أدنى فكرة عن الشاحنات الكهربائية، وذلك في خلال رده على أحد المتابعين على تويتر، وفق ما مانقلت قناة “الحرة” عن موقع “بلومبرغ”.

وكان ماسك يرد على سؤال حول تصريحات غيتس بشأن الشاحنات الكهربائية، والتي نشرها في مدونته الخاصة في أغسطس الماضي، حيث طرح مؤسس مايكروسوفت أفكاره حول مستقبل التنقل.

وقال غيتس إن استخدام الكهرباء كطاقة نظيفة لتشغيل أكبر عدد ممكن من المركبات لن يكون حلا عمليا على الإطلاق، وخاصة للمركبات الثقيلة التي تقطع مسافات طويلة، إضافة لسفن الشحن وطائرات الركاب.

وتقول تسلا إن طرازها الجديد من سيارات البيك أب الكبيرة، والذي ستقوم ببيعه بداية عام 2021، استثمرت فيه الكثير، ويبلغ مدى البطارية الجديدة 500 ميل.

ويعتقد غيتس أن الرحلات الطويلة في المستقبل ستكون مدعومة على الأرجح بأنواع وقود بديلة مثل الوقود الحيوي، والوقود الكهربائي، لأن البطاريات كبيرة وثقيلة للمسافات الطويلة، ولم يشر إلى الشاحنات الكهربائية على وجه التحديد.

ووافق غيتس على أن المركبات الكهربائية تتفوق في السفر لمسافات قصيرة، وحقق هذا القطاع الكثير من التقدم مع زيادة المنافسة والقدرة على تخفيض التكاليف.

وفي نفس المنشور، أشاد غيتس بالعديد من الشركات التي ستطلق قريبا شاحنات بيك أب كهربائية بالكامل للمستهلكين، مثل جنرال موتورز وفورد وريفيان، دون ذكر اسم تسلا.

وغيتس هو ثاني أغنى شخص في العالم، بينما يحتل ماسك المرتبة الرابعة، وفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.