إيلون ماسك يبدي رأيه في حظر «تيك توك» في أمريكا

أبدى إيلون ماسك معارضته لحظر شبكة تيك توك المحتمل في الولايات المتحدة، قبل أيام من التصويت على القانون.

يأتي ذلك في وقت يستعد النواب الأمريكيون للتصويت خلال عطلة نهاية الأسبوع على قانون قد يؤدي في نهاية المطاف إلى حظر المنصة التي تحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة.

وقال ماسك في منشور عبر منصة “إكس” التي اشتراها في نهاية عام 2022: “برأيي، لا ينبغي حظر تيك توك في الولايات المتحدة، مع العلم أنّ هذا الحظر قد يحمل إفادة لمنصة إكس”.

واعتبر أنّ “قراراً مماثلاً يتعارض مع حرية التعبير. وهذا ليس ما تمثله الولايات المتحدة”.

ويعتبر مسؤولون أمريكيون أنّ تيك توك تسمح لبكين بالتجسس على مستخدميها في الولايات المتحدة والتلاعب بهم.

ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب الأمريكي، السبت، على حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وعلى قانون بشأن الشبكة الاجتماعية.

وفي حال دخل القانون حيز التنفيذ، ستُجبَر الجهة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك (بايت دانس) على بيعه في غضون بضعة أشهر، وإلا سيُحظر من متجري تطبيقات “أبل” و”غوغل” الولايات المتحدة.

وقال ناطق باسم تيك توك الخميس الماضي: “من المؤسف أنّ مجلس النواب يستخدم ذريعة المساعدات الأجنبية والإنسانية الكبيرة لإقرار قانون من شأنه أن ينتهك حقوق حرية التعبير لـ170 مليون أمريكي”.

وفي التعليقات الواردة تحت منشور ماسك، أعرب مستخدمو “إكس” عن قلقهم من أن حظر تيك توك سيشكل سابقة يمكن استخدامها ضد شبكات اجتماعية أخرى.

ومن شأن القانون الموجه ضد شركة “بايت دانس”، أن يمنح الرئيس الأمريكي سلطة تصنيف التطبيقات الأخرى على أنها تهديدات للأمن القومي إذا كانت دولة تعتبر معادية للولايات المتحدة، تتحكم بها.