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«إيلون ماسك» ينوي إرسال مركبة مأهولة إلى المريخ بعد 6 أعوام

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 2 ديسمبر 2020 - 13:43 نُشر: الأربعاء، 2 ديسمبر 2020 - 13:43
منوعات
AFP
مؤسس شركة "سبيس إكس" الأمريكية، إيلون ماسك

مؤسس شركة “سبيس إكس” الأمريكية، إيلون موسك أعلن أنه ينوي إرسال أول إنسان إلى المريخ بعد 6 أعوام.

جاء ذلك على لسانه أمس الثلاثاء 1 ديسمبر في مراسم  نيل جائزة Axel Springe التي تمنحها شركة Axel Springe الأمريكية لأصحاب أفكار ابتكارية  تؤثر على تطور المجتمع.

وقال:” أنا واثق بأن الإنسان ستتاح له بعد 6 أعوام فرصة للهبوط على سطح المريخ”.

وأضاف قائلا:” سنحاول تنفيذ تلك بعثة حتى بعد 4 أعوام إذا توفرت الظروف الملائمة لذلك. أما مركبة غير مأهولة فسنحاول إرسالها إلى المريخ بعد عامين”.

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