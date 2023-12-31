«إيلون ماسك» يُواصل تصدر قائمة أغنى رجل في العالم

تصدر رجل الأعمال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قائمة أغنى 500 شخص في العالم، وكسب خلال عام 2023 نحو 95.4 مليار دولار أمريكي.

وقالت وكالة “بلومبرغ” في بيان إن ماسك مالك شركتي “سبيس إكس” و”تسلا” يواصل تصدره تلك القائمة وذلك بفضل النجاح الذي تحققه شركتاه المذكورتان، مشيرة إلى أن الثروة لأغنى 500 رجل أعمال مجتمعة، زادت بمقدار 1.5 تريليون دولار في 2023.

وبحسب الوكالة زاد مؤسس “أمازون” جيف بيزوس من ثروته هذا العام بأكثر من 70 مليار دولار، ورئيس شركة “ميتا” مارك زوكربيرغ بمقدار 80 مليار دولار.

وفي تعليق على هذه الارقام دعا نائب مجلس الدوما عن منطقة القرم ميخائيل شيريميت رجل الأعمال الأمريكي ماسك إلى عدم تفويت الفرصة التاريخية الموجودة أمامه والإسراع في الترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة.