إيليوشين” للطائرات..”إيل-96-400إم” من أفضل الطائرات الآمنة والاقتصادية في العالم

وأبلغ مصدر إعلامي في شركة “إيليوشين” للطائرات أن العمل في صنع النموذج الأول من طائرة “إيل-96-400إم” بدأ في مصنع تابع للشركة بمدينة فورونيج.

وكانت الحكومة الروسية قررت في الصيف الماضي تخصيص مبلغ 1.32 مليار روبل لتنظيم إنتاج طائرات “إيل-96-400إم”.

وتنتمي الطائرة الجديدة إلى عائلة طائرات الركاب “إيليوشين” وأشهرها طائرة “إيل-96”.

وتتميز الطائرة الجديدة بطول جسمها، وتتسع لـ400 راكب.

وتعد طائرة “إيل-96-400إم” من أفضل الطائرات الآمنة والاقتصادية في العالم.