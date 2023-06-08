ائتلاف «اينياس» الإيطالي يؤكد التزامه بعمله في مطار طرابلس الدولي

عقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، اجتماعا تقابليا، في العاصمة الإيطالية روما، مع ائتلاف شركات “اينياس” الإيطالية المقاول المنفذ لمشروع تصميم وإنشاء محطة ركاب بمطار طرابلس الدولي.

ويأتي اللقاء في إطار متابعة سير العمل بالمشروع والاطلاع على الخطوات والبرامج الرئيسية لكافة الأنشطة سواء الأعمال الميدانية أو التوريدات، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

من جانبها أكدت الشركة الإيطالية على التزامها بالبرامج الزمنية وفقاً لما هو مخطط له.

وجاء اللقاء على هامش الزيارة الرسمية لوفد حكومي برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى العاصمة الإيطالية روما.