بالصور.. المواطنون يتوافدون لاختيار مرشحيهم للانتخابات البلدية

شهدت مراكز الاقتراع في المدن الليبية العشر المستهدفة ضمن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة – 2025)، من بنغازي، سلوق، قمينس، الأبيار، توكرة، طبرق، قصر الجدي، سبها، سرت، منذ صباح اليوم أجواءً حماسية ومشاركة واسعة من المواطنين.

ووفق المفوضية، توافد الناخبون مبكرًا على المراكز، وسط تنظيم محكم وتواجد فرق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتسهيل عملية التصويت وضمان سيرها بسلاسة.

ورصدت المفوضية تفاعل المواطنين مع الحملات التوعوية، وحرصهم على ممارسة حقهم الانتخابي ضمن أجواء مشجعة على المشاركة المجتمعية.

وكانت قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إن عملية الاقتراع ستستمر حتى الساعة السادسة مساءً، داعية المواطنين إلى التوجه والمساهمة الفاعلة في تعزيز الحكم المحلي وتطوير مجتمعاتهم، تحت شعار: #بلديتك_مسؤوليتك #صوّت_وشارك_في_التعمير #تعال_وشارك.

كما شهدت المراكز إجراءات تنظيمية محكمة لضمان الانضباط وسير العملية الانتخابية وفق أعلى معايير الشفافية، مع تواجد فرق لتقديم المساعدة والإرشاد للناخبين، وهو ما أعطى جوًا من الحماس والأمل في أن تكون هذه الانتخابات نقطة تحول في تعزيز المشاركة المحلية والاستقرار المجتمعي.