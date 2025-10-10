ابتداءً من أكتوبر.. الصين تفرض رسوماً خاصة على السفن الأمريكية

أعلنت الصين أنها ستفرض رسومًا خاصة على السفن الأميركية التي تدخل موانئها، وذلك ابتداءً من 14 أكتوبر 2025، ردًا على رسوم فرضتها الولايات المتحدة على السفن الصينية في موانئها.

الرسوم الصينية: 400 يوان (حوالي 56 دولارًا) لكل طن صافي على السفن المملوكة أو المستأجرة من شركات أميركية، أو المصنوعة في الولايات المتحدة.

ستزيد الرسوم إلى 640 يوان في أبريل القادم، وتستمر في الزيادة سنويًا.

تُطبق الرسوم على كل رحلة إلى الصين، بحد أقصى خمس مرات في السنة للسفينة الواحدة.

هذا القرار جاء بالتزامن مع بدء فرض الرسوم الأميركية على السفن الصينية، في خطوة ردية متبادلة بين البلدين ضمن صراع اقتصادي على قطاع بناء السفن. وزارة النقل الصينية اعتبرت الإجراءات الأميركية قمعًا غير مبرر لصناعة الشحن الصينية، مؤكدة أن الرسوم هي “إجراء مشروع لحماية الحقوق والمصالح القانونية” لشركات الشحن في الصين.

ترامب يؤكد قدرة الولايات المتحدة على التعامل مع ضوابط التصدير الجديدة من الصين

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن إدارته قادرة على التعامل مع الآثار المحتملة لإجراءات المراقبة التصديرية الجديدة التي أعلنت عنها الصين.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية أنها ستبدأ تنفيذ مراقبة تصدير مجموعة من السلع، تشمل المعادن الأرضية النادرة المتوسطة والثقيلة، وبطاريات الليثيوم، ومواد الأنود من الجرافيت الاصطناعي، ومعدات التعدين والمعالجة للمعادن الأرضية النادرة، والمواد الخام ومواد القوة الفائقة، اعتبارًا من 8 نوفمبر.

وعلق ترامب خلال اجتماع مجلس الوزراء قائلاً: “سيتعامل وزير الخزانة سكوت بيسينت ووزير التجارة هوارد لوتنيك مع هذا الأمر. أنا واثق من أننا سنتعامل معه”، مشيرًا إلى أهمية تقليل بعض المشتريات من الصين.

وكانت الصين قد ضغطت على إدارة ترامب لرفع القيود التجارية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مقدمة استثمارات بقيمة تريليون دولار، كما توصل الجانبان خلال محادثات تجارية في مدريد إلى اتفاق إطاري للسماح بعمل تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة مع مراعاة المخاوف الأمنية.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الإدارة تركز على ضمان وفاء الصين بالتزاماتها الحالية، لضمان تكافؤ الفرص للشركات والمزارعين والعمال الأمريكيين، بينما أكدت الصين على ضرورة التعاون لتنفيذ التفاهمات المشتركة بين الرئيسين.

من المقرر أن يلتقي ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة أبيك في كوريا الجنوبية، مع زيارة مرتقبة للصين في العام المقبل.