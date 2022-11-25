ابتداءً من الغد.. تقلبات جوية وأمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة بالبلاد

أفاد مدير مكتب الإعلام في المركز الوطني للأرصاد الجوية محي الدين علي بحدوث تقلبات جوية بداية الأسبوع المقبل على مناطق الشمال.

وأوضح علي أنّ المناطق الشمالية ستشهد انخفاضا في معدل درجات الحرارة مع هبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة على معظم أرجاء البلاد.

وحذر المركز المواطنين من أن الأمطار ستسبب في جريان الوديان وأنها ستتمركز في المناطق المنخفضة، داعيا إياهم إلى تجنب هذه الطرق القريبة من الوديان وأماكن تمركز المياه.

ودعا علي البحارة إلى عدم دخول البحر الأيام المقبلة بسبب التقلبات الجوية، مشيرا إلى أنه سيكون شديد الاضطراب وأن مياه البحر سترتفع عدّة أمتار جراء الرياح القوية.