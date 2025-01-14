ابتداءً من فبراير.. البرازيل تقيّد استخدام «الهواتف الذكية» في المدارس

وقع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، “قانونا يقيد استخدام الهواتف الذكية في المدارس، وسيطبق القرار على الطلاب في المدارس الابتدائية والثانوية في أنحاء البرازيل ابتداء من فبراير المقبل”.

وقال لولا: “لا يمكننا السماح لتفكير الإنسان أن يتم استبداله بالخوارزميات”، وأضاف أن القانون “يقر بعمل كل شخص جاد في مجال التعليم، وكل من يرغب في رعاية الأطفال والمراهقين في هذا البلد”.

وقال وزير التعليم كاميلو سانتانا، “إن الأطفال أصبحوا يتجهون إلى الإنترنت في أعمار مبكرة، مما يجعل من الصعب على الآباء متابعة أنشطتهم، مشيرا إلى أن تقييد الهواتف الذكية في المدارس سيساعدهم في ذلك”.

وبحسب وسائل إعلام محلية، “يقدم القانون إطارا لضمان أن يستخدم الطلاب هذه الأجهزة “فقط في حالات الطوارئ أو الخطر، أو لأغراض تعليمية، أو إذا كانوا يعانون إعاقات معينة ويحتاجون إليها”.