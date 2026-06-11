ابتداءً من نوفمبر.. واتساب يوقف دعمه لـ«أجهزة آيفون» القديمة

أعلن تطبيق واتساب عن خطوة تقنية جديدة من شأنها أن تؤثر على ملايين المستخدمين حول العالم، تتمثل في إيقاف دعمه لأجهزة آيفون التي تعمل بإصدارات أقدم من iOS 15.5، وذلك اعتباراً من 30 نوفمبر 2026، في قرار يشمل أيضاً نسخة واتساب للأعمال.

وبموجب هذا التحديث، سيتعين على مستخدمي الإصدارات iOS 15.0 و15.1 و15.2 و15.3 و15.4 ترقية أنظمة تشغيلهم إلى iOS 15.5 أو أحدث لضمان استمرار استخدام التطبيق دون انقطاع، إذ لن يعود التطبيق متاحاً على الأجهزة التي لا تستوفي هذا الشرط التقني بعد التاريخ المحدد.

وأوضح واتساب أن استمرار دعم الإصدارات القديمة من نظام التشغيل أصبح يشكل عبئاً تقنياً كبيراً، ويحد من قدرته على تطوير ميزات حديثة تعتمد على تقنيات غير متوفرة في الأنظمة الأقدم، مشيراً إلى أن التحديثات المستقبلية تتطلب بنية تشغيل أكثر تطوراً لضمان استقرار الأداء وتحسين تجربة المستخدم.

وأضاف التطبيق أن الاعتماد على أنظمة قديمة يؤدي أحياناً إلى ظهور مشكلات تقنية وتقييد إمكانيات التطوير، وهو ما دفعه إلى اتخاذ هذا القرار ضمن خطة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمة وتوسيع نطاق الخصائص المتقدمة التي سيتم إطلاقها في المرحلة المقبلة.

وأكد واتساب أنه بدأ بالفعل في إرسال إشعارات تحذيرية للمستخدمين الذين يستخدمون الأجهزة المتأثرة، يدعوهم فيها إلى تحديث أنظمة التشغيل قبل الموعد النهائي، لتجنب فقدان الوصول إلى التطبيق، موضحاً أن أغلب أجهزة آيفون العاملة بنظام iOS 15 قابلة للترقية بسهولة إلى الإصدارات الأحدث دون الحاجة إلى تغيير الجهاز.

ويشمل القرار أيضاً مستخدمي واتساب للأعمال، ما يعني أن الشركات والمؤسسات التي تعتمد على التطبيق في التواصل مع العملاء ستحتاج إلى تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بأجهزتها لضمان استمرار خدماتها دون انقطاع، وهو ما يفرض استعداداً مبكراً على قطاع الأعمال لتفادي أي تعطّل محتمل في عمليات التواصل الرقمي.

وأشار واتساب إلى أن هذا التحديث سيمكنه من الاستفادة بشكل أوسع من واجهات برمجة التطبيقات الحديثة في نظام iOS، وهو ما يتيح تطوير ميزات جديدة أكثر تقدماً من حيث الأمان والسرعة والموثوقية، إلى جانب تقليل الأخطاء التقنية التي تظهر عادة في الإصدارات القديمة من الأنظمة.

كما أوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع تتبعها الشركة لتحديث معايير التشغيل بشكل دوري، بما يضمن مواكبة التطور السريع في أنظمة الهواتف الذكية، مشيراً إلى أنه سيتم لاحقاً إنهاء دعم بعض أجهزة أندرويد أيضاً ضمن خطة تحديث شاملة لأنظمة التشغيل المدعومة.

ويأتي هذا القرار في وقت تتجه فيه كبرى شركات التكنولوجيا إلى تقليص دعم الأنظمة القديمة، بهدف تعزيز الأمان الرقمي وتحسين الأداء العام للتطبيقات، خصوصاً مع تزايد الاعتماد على الميزات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية التي تتطلب قدرات تشغيل متقدمة.

هذا وتقوم تطبيقات المراسلة العالمية مثل واتساب بشكل دوري بمراجعة أنظمة التشغيل المدعومة لديها، حيث يتم إيقاف الدعم تدريجياً عن الإصدارات القديمة التي لم تعد قادرة على تشغيل الميزات الحديثة بكفاءة.

ويهدف هذا النهج إلى تعزيز الأمان، وتحسين الأداء، وتمكين المطورين من تقديم خدمات أكثر تطوراً دون قيود تقنية ناتجة عن الأنظمة القديمة.