ابتكارات تقنية جديدة.. «موتورولا» تطلق هاتفاً منافساً و«ميتا» تكشف عن نظارات ذكية

شهدت الأسواق التكنولوجية مؤخرًا إطلاق منتجات مبتكرة تلبي احتياجات المستخدمين في الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء. أعلنت موتورولا عن هاتف Moto G36 الجديد، المجهز بكاميرات متقدمة وأداء قوي يضمن تجربة سلسة للمستخدمين، بينما كشفت ميتا عن الجيل الثاني من نظارات Ray-Ban Meta الذكية، المزودة ببطارية مضاعفة وإمكانات تصوير فيديو محسّنة بدقة 3K.

موتورولا تطلق هاتف Moto G36 ببطارية ضخمة وكاميرات متقدمة

أعلنت شركة موتورولا عن هاتفها الجديد Moto G36، المزود بمواصفات تصوير متقدمة وأداء قوي يلبي احتياجات المستخدمين المحترفين والهواة على حد سواء.

ويتميز الهاتف بكاميرا خلفية ثنائية العدسة بدقة 50+8 ميغابيكسل تشمل عدسة للتصوير فائق العرض، مع إمكانية تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 30 إطاراً في الثانية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل تدعم أيضاً تصوير فيديو 4K.

يأتي الهاتف بمواصفات هيكل مقاوم للرطوبة والغبار، بأبعاد 166.3×76.5×8.7 ملم ووزن 210 غرام، مع دعم شريحتي اتصال ومنفذ eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.

شاشة الهاتف من نوع IPS LCD بمقاس 6.72 بوصة، ودقة 2400×1080 بيكسل، وتردد 120 هيرتز، مع معدل سطوع يصل إلى 1000 شمعة/م² وكثافة 392 بيكسل لكل إنش.

ويضمن الأداء السلس للهاتف نظام أندرويد 15 ومعالج ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 4/8 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 128/256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر microSDXC.

ويزود الهاتف بمنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبوصلة إلكترونية، بالإضافة إلى بطارية ضخمة بسعة 7000 ميلي أمبير مع شاحن سريع بقوة 33 واط..

ميتا تكشف عن الجيل الثاني من نظارات Ray-Ban الذكية بمواصفات محسّنة

كشفت شركة “ميتا” عن نظارة Ray-Ban Meta من الجيل الثاني، المزودة بقدرات محسّنة مقارنة بالجيل الأول، تشمل عمر بطارية مضاعف وإمكانات توثيق الفيديو بدقة 3K.

وأوضحت الشركة أن البطارية الداخلية للنظارة تعمل لمدة 8 ساعات، أي ضعف مدة البطارية في الطراز السابق، مع إمكانية شحن 50% من البطارية الخارجية خلال 20 دقيقة، وتوفر حافظة الشحن شحناً يكفي لمدة 48 ساعة من التشغيل المستمر مقارنة بـ32 ساعة في الطراز الأول.

وتتيح كاميرا النظارة توثيق الفيديو بدقة 3K أو 1440 بيكسل بمعدل 30 إطاراً في الثانية، أو بدقة 1200 بيكسل بمعدل 60 إطاراً في الثانية، مع تسجيل فيديوهات تصل مدتها إلى 3 دقائق، ودعم تقنيتي “هايبر لابس” و”slow motion”.

كما تخطط “ميتا” لإضافة ميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك “تركيز المحادثة” لتضخيم صوت المتصل أثناء المكالمات، وتحسين الترجمة الفورية لدعم اللغتين الألمانية والبرتغالية.

ومن المقرر طرح النظارة بسعر 397 دولاراً.