ابتكارات متقدمة.. حواسب ذكية وذكاء اصطناعي وتحذيرات صارمة للمستخدمين

تتواصل ابتكارات التقنية بقوة مع كشف ZTE عن Nubia Blade V80 Design، وإطلاق Honor لحاسب MagicBook Art 14، وتطوير سامسونغ لمساعد Vision AI Companion للتلفزيونات، بينما توسّع غوغل أداة Opal بالذكاء الاصطناعي وتحذر من تطبيقات VPN المزيفة، لتجمع بين الأداء المبتكر والتجربة الذكية والأمان الرقمي.

في التفاصيل، أطلقت شركة Honor حاسبها المحمول الجديد MagicBook Art 14، الذي صنف بين أفضل الحواسب وأكثرها أناقة وتميزًا.

ويتميز الجهاز بهيكله المعدني خفيف الوزن الذي يبلغ 1.03 كلغ، وبأبعاد 316.7/223.6/11.5 ملم، ومزود بكاميرا قابلة للإخفاء داخل الهيكل يمكن إخراجها عند الحاجة.

والشاشة من نوع OLED تعمل باللمس، مقاس 14.6 بوصة، بدقة 3120×2080 بيكسل وكثافة 258 بيكسل/إنش، مع سطوع يصل إلى 700 شمعة/م، وزوايا رؤية 178 درجة، وتقنيات حماية العين من الأشعة الضارة، ودعم HDR وتقنية Eye Comfort.

ويضمن الأداء الممتاز معالجات Intel Core Ultra 5 125H وIntel Core Ultra 7 155H بـ 14 و16 نواة، ومعالج رسوميات Intel، وذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X بسعة 16/32 غيغابايت، وذاكرة داخلية SSD تصل إلى 1 تيرابايت.

والجهاز مزود بتقنيات الاتصال Bluetooth 5.3 وNFC، ومنافذ USB-C وUSB-C 3.2 Gen2 وUSB 3.2 Gen1 وHDMI 2.1، ومنفذ سماعات 3.5 ملم، مع بطارية 60 واط تكفي لأكثر من 10 ساعات، ومكبرات صوت عالية الجودة.

وفي مجال التلفزيونات الذكية، أعلنت سامسونغ عن مساعد Vision AI Companion الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويعتمد على مساعد Bixby مع دمج قدرات شبكات عصبية متعددة مثل Microsoft Copilot وPerplexity.

ويمكن للمساعد التفاعل مع الأوامر الصوتية، وفهم محتوى الشاشة، وإنشاء ترجمات فورية، وتحسين جودة الصورة والصوت، مع دعم الحوار الطويل وفهم محتوى الأفلام والفيديوهات بما في ذلك الشخصيات والمعلومات المعروضة على الشاشة.

أما على صعيد أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى، فقد أعلنت غوغل عن توسيع توفر أداة Opal لأكثر من 160 دولة بعد إطلاقها في الولايات المتحدة و15 دولة إضافية.

وتتيح الأداة للمستخدمين إنشاء التطبيقات وتصميم المحتوى الرقمي، وكتابة المنشورات والإعلانات، وإنتاج التعليقات الصوتية، وتحليل البيانات وأتمتة المهام، إضافة لإنشاء تطبيقات بسيطة مثل تعلم اللغات أو تنظيم المهام اليومية.

في الوقت نفسه، حذرت غوغل من التطبيقات المزيفة لشبكات VPN، التي تستهدف نحو 3.9 مليار مستخدم أندرويد، مستخدمة طرقًا مبتكرة لخداع المستخدمين، بما في ذلك الإعلانات المثيرة واستغلال الأحداث الجيوسياسية.

وتؤدي هذه التطبيقات إلى تثبيت برامج خبيثة مثل أحصنة طروادة للوصول عن بُعد وأحصنة طروادة المصرفية لسرقة البيانات المالية والشخصية.

وأكدت غوغل على ضرورة تنزيل تطبيقات VPN من المصادر الرسمية فقط، ومراجعة الأذونات المطلوبة، وتفعيل برامج مكافحة الفيروسات، والحذر من العروض والرسائل النصية أو البريدية الاحتيالية.

كما أطلقت ZTE أحدث هواتفها Nubia Blade V80 Design المتوقع أن يحقق مبيعات قوية بفضل مواصفاته العملية وسعره التنافسي. يأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، ويبلغ وزنه 191 غراماً مع أبعاد 166×79×7.7 ملم، ويتميز بشاشة IPS LCD مقاس 6.75 بوصة، بدقة عرض 1940×900 بيكسل وتردد 120 هيرتز، بكثافة 317 بيكسل لكل إنش. توفر الشاشة رؤية ممتازة مع تقنيات لحماية العين من الأشعة الضارة.

ويعمل الهاتف بنظام Android 16، ويضم معالج Unisoc T7280 ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت وذاكرة داخلية بسعة 256 غيغابايت، ما يضمن أداء سلساً ومتوازناً للتطبيقات والألعاب.

ويعتمد الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 50 ميغابيكسل لتصوير فيديوهات FHD بمعدل 30 إطاراً في الثانية، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، مع دعم منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ سماعات 3.5 ملم، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع لتجربة استخدام متكاملة وآمنة.

وزود الهاتف ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير مع تقنية الشحن السريع، لتوفير ساعات طويلة من الاستخدام المتواصل، ومن المتوقع طرحه في الأسواق العالمية بأسعار تبدأ من حوالي 120 يورو، ما يجعله خياراً عملياً وجذاباً لمحبي الهواتف الذكية.

تسريبات تكشف مواصفات هاتف سامسونغ Galaxy Z TriFold القابل للطي الأكبر

كشفت تسريبات حديثة عن مواصفات هاتف سامسونغ الجديد Galaxy Z TriFold، المتوقع أن يكون أكبر هاتف قابل للطي من الشركة، ويتميز بشاشة مرنة بحجم شاشات الحواسب اللوحية.

ويأتي الهاتف بتصميم قابل للطي على ثلاث طبقات مشابه لهواتف هواوي Mate XT، بسمك 4.2 ملم عند الفرد، و14 ملم عند الطي. الشاشة الأساسية من نوع Foldable LTPO OLED، بمقاس 10 بوصات، ودقة عرض 2232×3184 بيكسل، تردد 120 هيرتز، وكثافة 389 بيكسل/الإنش، وسطوع يصل إلى 2600 شمعة/الإنش.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 16، ويعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطور بتقنية 3 نانومتر، مع معالج رسوميات Adreno 840، وذاكرة وصول عشوائي 16 غيغابايت، وسعات تخزين داخلية تصل إلى 512 غيغابايت و1 تيرابايت.

وتضم الكاميرا الخلفية الثلاثية عدسة رئيسية بدقة 200 ميغابيكسل، وعدسة ultrawide بدقة 50 ميغابيكسل، مع إمكانية تصوير فيديوهات 8K، فيما الكاميرا الأمامية قادرة على تسجيل فيديو 4K بمعدل 60 إطاراً في الثانية.

ويتميز الهاتف بدعم تقنية eSIM، وBluetooth 6.0، ومنفذ USB Type-C 3.2، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5600 ميلي أمبير مع شحن سريع بقدرة 45 واط.