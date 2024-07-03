ابتكار أدوية جديدة لعلاج أمراض «سرطان البروستاتا» و«الزهايمر»

أعلن المكتب الإعلامي للوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية، “عن تسجيل عقار جديد في روسيا لعلاج “سرطان البروستاتا”، مكونه الأساسي كلوريد الراديوم 223”.

وقال المكتب في بيان له: “إن هذا الدواء يستخدم لعلاج المرضى الذين يعانون من “سرطان البروستاتا” المقاوم مع النقائل العظمية بالنويدات المشعة، وقد أثبت هذا العقار فعاليته كوسيلة مبتكرة لعلاج المرضى الذين يعانون من هذا المرض”.

ووفقا لبيان المكتب، “أثبت الدواء نفسه كوسيلة مبتكرة لعلاج المرضى الذين يعانون من “سرطان البروستاتا”، مشيرا إلى أنه “يتراكم انتقائيا في الأنسجة العظمية، ويؤثر على بؤر النقائل ويقلل من الضرر الذي يلحق بالأنسجة السليمة المحيطة بها”.

وبحسب وكالة “نوفوستي”، أكدت الوكالة، “أن العقار الجديد اجتاز جميع الاختبارات ما قبل السريرية والسريرية التي أجريت في المراكز العلمية الرائدة في العالم بنجاح وأثبت فعاليته العالية”.

هذا ويعتبر العلاج باستخدام “النويدات المشعة” التي تنبعث منها “أشعة ألفا”، قفزة نوعية في علاج عدد كبير من أمراض الأورام، و”الراديوم” مثل “الكالسيوم” يتراكم في أنسجة العظام حيث تتشكل “نقائل” مختلف أنواع السرطان، لذلك غالبا ما يطلق عليه اسم “قاتل النقائل”.

عقار جديد لعلاج “الزهايمر“

في سياق متصل، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA، على عقار “كيسونلا” لعلاج مرض “الزهايمر” المبكر، من شركة “إيلي ليلي” للأدوية.

وأظهرت إحدى التجارب السريرية، أن “عقار “كيسونلا” نجح في إبطاء التدهور الإدراكي والوظيفي لدى المرضى الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف بنسبة 35 بالمئة على مدى 18 شهرا، كما يعمل العقار عن طريق إزالة لويحة لزجة في الدماغ تسمى “بيتا أميلويد”، والتي ترتبط بمرض “الزهايمر”.

وحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، “يعد “كيسونلا” الذي يحمل الاسم العلمي “donanemab”، ثالث دواء يستهدف لويحات “الأميلويد” التي تتجمع في الدماغ وترتبط بمرض الزهايمر، يحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء منذ عام 2021، بعد عقاري “أدوهيلم” و”ليكيمبي”.

ووفق الصحيفة، “يُعتقد أن “كيسونلا” يبطئ التدهور المعرفي والوظيفي لدى مرضى “الزهايمر”، لكنه لا يشفي من المرض، حيث يتم إعطاء الدواء عن طريق الوريد مرة في الشهر، ويمكن إيقاف العلاج بمجرد انخفاض مستويات “الأميلويد” لدى المريض إلى مستوى معين”.

ونقلت الصحيفة عن كبير مسؤولي العلوم في شركة “إيلي ليلي”، دانييل سكوفرونسكي قوله أن “عقار “كيسونلا” سيكون متاحا للمرضى في الأسابيع المقبلة”.

هذا وتقدر تكلفة دورة العلاج بعقار “كيسونلا” التي تستمر 6 أشهر بنحو 12,522 دولارا، فيما تبلغ تكلفة عام كامل من العلاج 32 ألف دولار، وفقا للشركة المصنعة للأدوية.