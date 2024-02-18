ابتكار أول عقار لنوع نادر من سرطانات الجلد

ابتكر علماء وباحثون وأطباء، عقارا هو الأول، لنوع من سرطانات الجلد، التي تنهش الأجسام فجأة وبلا استئذان.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إنها وافقت على علاج جديد يعتبر الأول من نوعه، حيث يمكن أن يساعد المرضى الذين يعانون من الورم الميلانيني النقيلي، وهو شكل نادر ومميت من سرطان الجلد.

وذكرت إدارة الغذاء، أن الدواء يسمى “Amtagvi”، وهو أول علاج خلوي يُستخدم لعلاج هذا النوع من سرطان الأورام الصلبة، وهو إنتاج شركة Iovance Biotherapeutics في كاليفورنيا.

وأوضحت شركة Iovance Biotherapeutics، أن الدواء سيصنّع في مدينة فيلادلفيا، مع القدرة على مساعدة ما يصل إلى آلاف عدة من المرضى سنويًا، حيث يعمل العلاج باستخدام الخلايا المناعية الخاصة بالشخص لمحاربة السرطان.

وأكدت الشركة، أنه ومن خلال هذا العلاج، سيقوم الأطباء بإزالة الأنسجة من أورام المريض ثم أخذ خلاياه المناعية وزراعتها في المختبر، وما أن يتوفر ما يكفي من الخلايا المناعية، يقوم الأطباء بإعادتها إلى المريض بواسطة الحقن، وتستمر الخلايا المناعية في التغلب على السرطان وتدميره.

وذكر الدكتور رايان سوليفان، المدير المساعد لبرنامج سرطان الجلد في مركز السرطان العام الشامل، أن المريض يحتاج إلى تلقي العلاج مرة واحدة فقط، وقد يستمر مفعول هذا العلاج لسنوات.

وقال سوليفان: مع هذا العلاج، قد يتم شفاء هؤلاء المرضى، أو بالحد الأدنى ربما يسيطرون على المرض لمدة سنتين، أو ثلاث، أو أربع سنوات وما فوق.

يذكر أن مرض السرطان أحد أنواع الأمراض الفتاكة، التي تعصف بالبشر، ولم يتم علاج ثابت ونهائي لأي نوع من أنواعه.