ابتكار أول «نظارات ذكية» تعمل بتقنية «الذكاء الاصطناعي»

أطلقت شركة “سولو Solos”، نظارات “AirGo Vision” كأول نظارات ذكية في العالم، تأتي مدعومة بتقنية “الذكاء الاصطناعيChatGPT” وكاميرا.

وبحسب الشركة، “تأتي “AirGo Vision” مدمجة مع “GPT-4” ويتم تسويقها كذكاء اصطناعي يمكن ارتداؤه ومتاح للجميع، بحسب صحيفة “ذا انديان اكسبريسThe Indian Express”.

ووفق الشركة، “توفر نظارات “AirGo Vision” بعض الميزات المثيرة للاهتمام مثل التعرف البصري اللحظي والتشغيل دون استخدام اليدين، ويمكن للمستخدمين حرية اختيار وقت استخدام الكاميرا الأمامية”.

ووفق الشركة، “يكمن لنظارات “AirGo Vision” من خلال خاصية التعرف البصري، تحديد الأشياء والإجابة على الأسئلة وحتى ترجمة النص”.

وبحسب الشركة، “يمكن للمستخدمين أيضًا الحصول على اتجاهات إلى المعالم الشهيرة أو العثور على المطاعم القريبة، إضافة إلى الاستخدام دون يدين؛ ما يعني أنه يمكن للمستخدمين أيضًا النقر فوق الصور أثناء التنقل، وتأتي النظارات متوافقة مع طرازات الذكاء الاصطناعي العليا مثل “Google’s Gemini” و”Anthropic Claude”، ومع إطار يزن 42 جرامًا لتوفير الراحة أثناء الاستخدام طوال اليوم”.

ووفق الشركة، “كما تأتي “AirGo Vision” بنمطين للإطار، “Krypton 1” و”Krypton 2″، مع سبع اختلافات في الألوان، ويمكن أيضًا تخصيصها بعدسات طبية، يمكن أيضًا إقران هذه الإطارات بنظارات “Solos AirGo3″ الذكية الحالية”.