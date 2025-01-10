ابتكار جهاز «راوتر» بمواصفات مميزة و«لينوفو» تدخل عالم الحواسب الصغيرة

كشفت شركة “اسوز ASUS”، عن “جهاز راوتر يقدم لمستخدمي الإنترنت مواصفات مميزة”.

وتبعا للشركة، فإن “جهاز الرواتر الجديد المسمى ROG Rapture GT-BE19000AI يتميز بحصوله على معالج يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن خلال هذه الميزات سيقوم الجهاز بحظر الإعلانات التي تظهر للمستخدم أثناء استخدام الإنترنت كما أن هذه الميزات ستحمي المستخدم من المواقع التي تتبع بيانات التصفح للأهداف التجارية والتسويقية”.

وبحسب الشركة، “حصل جهاز الراوتر الجديد أيضا على ميزات توفر للمستخدمين سرعة كبيرة في نقل البيانات من خلال شبكات Wi-Fi 7، كما جهّز بمعالج رباعي النوى يصل تردده إلى 2.6 غيغاهيرتز، وعلى ذواكر وصول عشوائي من نوع DDR4 بسعة 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 32 غيغابايت، كما يمكنه نقل بيانات الإنترنت بسرعة تصل إلى 19 ألف ميغابايت/ثانية، وجهّز بمنفذ Ethernet يوفر سرعة في نقل البيانات تصل إلى 10 غيغابايت/ثانية”.

ونوه الخبراء في الشركة، إلى أن “الجهاز الجديد يمكنه بث إشارات الإنترنت لاسلكيا على مساحة تصل إلى 914 مترا مربعا، كما زود بتقنيات خاصة لترشيد استهلاك الطاقة، وتقنيات ROG AI Game Booster و Adaptive QoS 2.0 التي تجعل أداء الإنترنت قويا أثناء تشغيل ألعاب الفيديو، فضلا عن حصوله على تقنيات تساعد على صنع شبكات خاصة لمحبي الألعاب الإلكترونية”.

“لينوفو” تدخل عالم الحواسب الصغيرة

قررت شركة “لينوفوLenovo”، “توسيع إنتاجها في مجال الإلكترونيات، وأعلنت عن حاسبين صغيرين بمواصفات ممتازة”.

وأشارت الشركة إلى أن “أحد الحواسب يمكن استخدامه كحاسب منزلي صغير للعمل أو تصفح الإنترنت، أما الثاني فصمم ليعمل كحاسب للمؤسسات والشركات، وكلاهما يعتمد معالجات مصممة بمعيارية ARM ويدعم تقنيات Copilot+ PC”.

وبحسب الشركة، “الحاسب الأول IdeaCentre Mini X حصل على معالجات من نوع Qualcomm Snapdragon X و X Plus، وزوّد بذواكر وصول بسعة 32 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعات تصل إلى 1 تيرابايت، كما جهّز بمنفذي USB 3.2 Gen 2 Type-A، ومنفذ USB 2.0 Type-A، ومنفذ USB 3.2 Gen 2 Type-C، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذ DisplayPort 1.4، ومنفذ Ethernet، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وسيباع بسعر 659 دولارا تقريبا”.

ووفق الشركة، “أما الثاني ThinkCentre neo 50q فقد حصل على نفس معالجات الحاسب الأول، لكنه زود بذواكر وصول عشوائي بسعة 16 غيغابايت، كما حصل على منفذ USB 2.0 Type-A، ومنفذ USB 3.2 Gen 2 Type-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وسيباع بسعر 849 دولارا تقريبا”.