ابتكار «روبوت حشرة» لاستكشاف سطح القمر

أعلن المبتكر جياوتونغ قاو فنغ، من جامعة شانغهاي في الصين، “عن صنع روبوت بستة أطراف يشبه الحشرة، لاستكشاف سطح القمر في المستقبل، ويتميز بالاستقرار والقدرة على تحمل الأحمال والحركة السلسة”.

وقال المبتكر: “صنعنا روبوتا بستة أطراف يمكنه الهبوط والمشي لتحقيق اختراق نوعي في مجال الفضاء الجوي”.

وبحسب وكالة “تاس”، أضاف: “يرفع “الروبوت الحشرة” ثلاث أرجل في نفس الوقت، وتشكل بقية الأرجل دعامة ثلاثية تسمح له بالبقاء مستقرا حتى في حالة تلف إحدى ساقيه”.

يذكر أن “الصين تعمل بنشاط على تطوير برنامجها الفضائي الوطني، وابتكار أقمار صناعية وتقنيات للأرصاد الجوية والاتصالات والملاحة مصممة لاستكشاف القمر والمريخ والكواكب الأخرى، وبالإضافة إلى ذلك للصين محطة فضائية تعمل في المدار”.