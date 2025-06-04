ابتكار طبي جديد.. قلم ذكي يغير قواعد تشخيص مرض «باركنسون»

ابتكار علمي ثوري يغير قواعد الكشف المبكر عن مرض باركنسون، حيث تمكن فريق من العلماء من تطوير قلم ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل حركة اليد فقط لاكتشاف العلامات المبكرة لهذا المرض العصبي الخطير.

ويعتمد القلم على حبر مغناطيسي فريد وطرف مرن يحول الحركات الدقيقة أثناء الكتابة، سواء على الورق أو في الهواء، إلى إشارات كهربائية دقيقة، يقوم نظام ذكاء اصطناعي متطور بتحليلها لاكتشاف أنماط خاصة بالمرض.

وأظهرت اختبارات أولية شارك فيها 16 شخصاً، قدرة القلم على التمييز بين المصابين والأصحاء بدقة تجاوزت 95%، وفق فريق البحث من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.

ويفتح هذا الابتكار آفاقاً جديدة لاستخدام تقنيات منخفضة التكلفة تمكن من الكشف الذاتي عن المرض، مما يعزز فرص التشخيص المبكر خاصة في المناطق التي تفتقر إلى أطباء مختصين أو معدات طبية متقدمة، كما يمكن أن يلعب القلم دوراً حاسماً في اكتشاف المرضى غير المشخصين بعد، مما يزيد فرص التدخل المبكر وتحسين نوعية حياتهم، ويضع بين يدي الأطباء أداة فعالة لمتابعة تطور الحالة بشكل يومي ودقيق.

يذكر أن مرض باركنسون يعد من أكثر الأمراض العصبية التنكسية شيوعاً بعد مرض ألزهايمر، ويصيب أكثر من 10 ملايين شخص حول العالم، متسبباً في أعراض مثل الرعشة، بطء الحركة، وصعوبة تنسيق الحركات العضلية. التحدي الأكبر يكمن في التشخيص المبكر، خصوصاً في البلدان ذات الموارد الطبية المحدودة.