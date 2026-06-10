ابتكار فائق المواصفات.. قفزة جديدة في عالم «الهواتف الذكية»

بدأت شركة شاومي في الترويج لهاتفها الجديد Redmi K100 Pro، والذي تشير مواصفاته الأولية إلى أنه سيكون من بين أقوى هواتف أندرويد المرتقبة خلال العام الجاري، بفضل مزيج من العتاد المتطور والتقنيات الحديثة.

ويأتي الهاتف بهيكل مصنوع من مواد عالية الجودة، مع مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، إضافة إلى إطار من الألمنيوم وطبقات زجاجية مقاومة للصدمات والخدوش، ما يعزز من متانته في الاستخدام اليومي.

ويعتمد الجهاز على شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.9 بوصة بدقة (1200/2608) بكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 185 هرتز وكثافة تقارب 416 بكسل لكل إنش، إلى جانب دعم تقنيات HDR Vivid وDolby Vision، ما يوفر تجربة عرض محسّنة للمحتوى المرئي.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 مع واجهة HyperOS 3، ويعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المصنّع بتقنية 3 نانومتر، إلى جانب معالج رسوميات Adreno 840، وذاكرة وصول عشوائي تتراوح بين 12 و16 غيغابايت، وسعات تخزين تبدأ من 256 غيغابايت وتصل إلى 1 تيرابايت.

وفي جانب التصوير، يضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 200+50+50 ميغابيكسل، تدعم تسجيل فيديو بدقة 8K، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل مع إمكانية تصوير فيديو بدقة 4K.

كما يدعم الهاتف شريحتي اتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2 لنقل البيانات والشحن السريع، إضافة إلى شريحة NFC ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة.

ويحتوي الجهاز على بطارية ضخمة بسعة 9000 ملي أمبير، تدعم شحناً سريعاً بقوة 100 واط، إلى جانب الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 واط، ما يعزز من تجربة الاستخدام لفترات طويلة دون انقطاع.

وبحسب ما نقله موقع “gsmarena”، فإن هذه المواصفات تضع الهاتف في منافسة مباشرة مع أبرز أجهزة الفئة العليا في سوق الهواتف الذكية.

هذا وتشهد سوق الهواتف الذكية منافسة قوية بين الشركات الكبرى، حيث تتجه العلامات التجارية إلى رفع سقف المواصفات التقنية في المعالجات والكاميرات وسعات البطارية، بهدف جذب المستخدمين الباحثين عن الأداء العالي وتجارب الاستخدام المتقدمة.