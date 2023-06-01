ابتكار مضاد حيوي جديد بالذكاء الاصطناعي

يواصل الذكاء الاصطناعي ابهارنا في جميع المجالات، وكان آخرها ابتكاره لمضاد حيوي جديد يقضي على البكتيريا الخارقة.

ووفق ما ذكر موقع “الطبي”، فقد أشارت دراسة نشرت حديثًا في مجلة طبيعة الكيمياء الحيوية (بالإنجليزية Nature Chemical Biology) إلى التوصل لمضاد حيوي جديد باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي يستطيع القضاء على عدوى بكتيرية مميتة ومقاومة للأدوية.

وكشفت نتائج هذه الدراسة عن مضاد حيوي جديد أباوسين (بالإنجليزية: Abaucin) يستطيع قتل نوع من البكتيريا الخارقة تسمى الراكدة البومانية (بالإنجليزية: Acinetobacter baumannii)، وهي نوع خطير من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية يمكن أن تصيب الجروح، وقد تؤدي إلى التهاب رئوي، وعادة ما تعيش في المستشفيات.

وأوضح الباحثون أنه تم الاستعانة بتقنية الذكاء الاصطناعي عن طريق تدريبه أولًا ليستطيع تقييم مدى فاعلية المركبات في تثبيط نمو البكتيريا. بعد ذلك تم إدخال بيانات 6680 مركبًا جديدًا، استطاع برنامج الذكاء الاصطناعي استبعاد آلاف المركبات منها واختيار عدد محدود ترجح فاعليته لإخضاعها للتجربة في المعمل.

والعجيب أن الذكاء الاصطناعي لم يستغرق أكثر من ساعتين لانتقاء هذه المركبات، وهو وقت ضئيل جدًا مقارنة بما يستغرقه الباحثون للقيام بهذه العملية.

وقام الباحثون بعد ذلك باختيار 240 مركبًا منها لتجربتها عمليًا وتم إثبات فاعلية 9 منها وكان الأباوسين أكثرهم فاعلية وقوة، وقد ثبتت فاعليته في القضاء على البكتيريا عند تجربته على فئران مصابة بعدوى بكتيريا الراكدة البومانية في الجروح.

علاوة على هذه النتائج الواعدة، لاحظ الباحثون أن المضاد الحيوي الذي ابتكره الذكاء الاصطناعي استطاع القضاء على هذه البكتيريا المميتة دون المساس البكتيريا المفيدة في الجسم بعكس ما تفعله المضادات الحيوية الأخرى، وهو ما يشير إلى أن دقة الأباوسين قد تحول دون تطوير مقاومة ضده، بل ويمكن أن يكون أقل آثارًا جانبية.

كما أشار القائمون على هذه الدراسة أن الخطوة التالية هي بدء تجربة المضاد الحيوي أباوسين على نطاق واسع وكذلك إجراء التجارب السريرية، ويتوقع أن يكون الدواء متاحًا للمرضى عام 2030.

ويعد هذا الابتكار خطوة قد تشكل ثورة في عالم الطب والعلوم، وربما سيساعد ذلك في اكتشاف مضادات حيوية أخرى تقضي على البكتيريا المقاومة وإنقاذ أرواح الكثيرين.