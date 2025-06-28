ابتكار واتس آب.. الذكاء الاصطناعي يختصر عليك قراءة الرسائل الكثيرة

أعلنت شركة “ميتا” عن إطلاق ميزة جديدة في تطبيق “واتس آب” تتيح للمستخدمين تلخيص الرسائل غير المقروءة بواسطة الذكاء الاصطناعي، لتسهيل متابعة المحادثات دون الحاجة لقراءتها بالكامل.

الميزة الجديدة، التي كُشف عنها في منشور رسمي على مدونة “واتس آب”، تعتمد على تقنيات المعالجة اللغوية التي طورتها ميتا لتوليد ملخصات سريعة تُعرض بنقاط موجزة، ما يوفّر للمستخدمين فكرة عامة عن محتوى المحادثة قبل فتحها أو التفاعل معها تفصيليًا.

وقالت الشركة: “في بعض الأحيان، تحتاج فقط إلى متابعة رسائلك بسرعة. ولهذا السبب، يسعدنا تقديم ‘ملخصات الرسائل’، وهي ميزة جديدة تلخص الرسائل غير المقروءة بشكل خاص وسريع”، مؤكدة أن الملخصات تُعرض بشكل خاص، دون أن يعلم الطرف الآخر أنه جرى تلخيص رسائله.

الميزة ستكون متاحة في البداية باللغة الإنجليزية داخل الولايات المتحدة، على أن يتم توسيع نطاق استخدامها لاحقًا لتشمل المزيد من اللغات والمناطق خلال عام 2025.

ويأتي هذا التطوير ضمن استراتيجية ميتا لتعزيز أدوات الذكاء الاصطناعي على منصاتها المختلفة، والتي تشمل أيضًا روبوتات دردشة ذكية أُطلقت على “واتس آب” و”فيسبوك” و”إنستغرام”، في محاولة لتقديم تجارب تفاعلية أكثر تخصيصًا وذكاء.

لكن، ورغم الترحيب بهذه الابتكارات، حذر عدد من الخبراء من آثارها النفسية المحتملة. فقد أشار الدكتور سورين دينيسن أوستيرغارد، أستاذ الطب النفسي بجامعة آرهوس في الدنمارك، إلى مخاطر الاعتماد العاطفي على روبوتات المحادثة، محذرًا من ظهور ما سماه “ذهان روبوتات الدردشة” لدى بعض المستخدمين، خصوصًا من يعانون اضطرابات عقلية.

وأوضح في افتتاحية بمجلة Schizophrenia Bulletin أن التفاعل غير المنضبط مع تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى ارتباك أو أوهام، تمنع الأشخاص المصابين من طلب المساعدة الطبية اللازمة.