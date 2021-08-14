ابدوسا: «القذافي» طلب مساعدة يهود ليبيا في حل قضية لوكربي

أعلن نائب رئيس رابطة يهود ليبيا سيمون ابدوسا، المقيم في العاصمة الإيطالية روما أن العقيد معمر القذافي طلب منه عبر وسيط وصفه بالمستشار في أغسطس 2002 مساعدة يهود ليبيا عبر استعمال نفوذهم في الولايات المتحدة للضغط على الإدارة الأمريكية للوصول إلى تسويةٍ مع نظامه لملف قضية لوكربي.

وقال ابدوسا في حوار عبر في منصة “كلوب هاوس”، أجراه معه ناشطون ليبيون شارك فيه رئيس رابطة يهود ليبيا روفائيل لوزون، إن القذافي أبلغه عبر هذا الوسيط أن هناك معلومات تؤكد قدرة يهود ليبيا في المساعدة على حل الأزمة مع الولايات المتحدة.

وذكر ابدوسا الذي كان يعيش مع أسرته في بنغازي قبل عام 1967، أنه تمكن بالفعل مع يهود ليبيا من حل القضية بعد عمل متواصل لمدة 13 شهرا انتهت في ديسمبر عام 2003، وأنه صرف مبلغا ماليا قدره مليون وربع المليون دولار من جيبه الخاص ومن رزق أولاده للمساعدة في حل الأزمة تمثلت في مصاريف السفر والإقامة في الولايات المتحدة ودول أخرى له وللأشخاص الذين ساعدوه في حل الأزمة.

وأشار ابدوسا إلى أن هناك رؤساء حكومات ومسؤولين مقربين من القذافي كانوا يعطونه وعودا بحل أزمة لوكربي لكنهم لم يستطيعوا ذلك، وأكد أنه ترك الفرصة لمن وصفهم بالكاذبين الذين يدَّعون أنهم شاركوا في إيجاد حل أزمة لوكربي.

وكشف ابدوسا النقاب عن مكالمة مع أشخاص من النظام لديه تسجيل لها، كانت عند الساعة السادسة والربع من يوم 22 ديسمبر 2003 أبلغه فيها أشخاص من النظام السابق أن معمر القذافي فرح جدا بالدور الذي أداه يهود ليبيا لحل أزمة لوكربي، وأخبروه أن هناك أمانة يريدون تسليمها له، وعندما سألهم ما هي طبيعة هذه الأمانة؟ أبلغوه أنها شيك موقع على بياض يضع فيه ابدوسا القيمة المالية التي يُريدها، لكنه رفض ذلك وأبلغهم أنه لايريد شيئا.

ونوه إلى أن هؤلاء الأشخاص أبلغوه أن هناك أشخاصا من السفارة الليبية في روما سيأتون إليه لاصطحابه إلى طرابلس، لكنه لم يذهب.

ولفت ابدوسا إلى أن لديه مستندات مخابراتية وشهودا يؤكدون مشاركة يهود ليبيا في حل أزمة لوكربي، وأنه تحصل على هذه المستندات من الأجهزة الأمنية لنظام القذافي.

كما أعلن ابدوسا أن يهود ليبيا مستعدون للمشاركة في حل الأزمة الليبية بشكل نهائي، وأنهم مستعدون لأجل ذلك للذهاب إلى رئيس الولايات المتحدة أو إلى أي رئيس وزراء أوروبي بشرط تكليفهم رسميا من المسؤولين الليبيين بذلك وفق مبدأ وضع الثقة في يهود ليبيا، مع حصولهم مقدما على مصاريف مالية تُسهّل تَنقُّلَهُم في الأماكن التي سيذهبون إليها.