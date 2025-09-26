ابن الرئيس اليمني الأسبق: التحرر من «الحوثيين» قريب

أعلن أحمد علي صالح، نجل الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح، في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر، أن استعادة صنعاء والتحرر من ميليشيات الحوثي «قريبان»، داعياً كافة القوى السياسية والقبائل إلى التوحد في مشروع وطني يهدف إلى استعادة الحرية والكرامة وبناء وطن يتسع للجميع.

وحمّل صالح الحوثيين مسؤولية «اختطاف جزء من الوطن» وارتكاب «أبشع الجرائم» بحق المدنيين من قتل وتفجير وتعذيب، مشدداً على أن جرائمهم طالت الشباب والمسنين وحرائر اليمن وأبناء القبائل.

وقال إن «التحديات الكبيرة هي التي تصنع المواقف الكبيرة»، مؤكداً أن الوقت حان لاصطفاف القوى الحرة لاستعادة الدولة ووحدة الوطن.

ودعا صالح إلى مشروع وطني يتمحور حول القواسم المشتركة ويعمل على رفع معاناة الشعب اليمني، ويؤسس لمرحلة من الأمن والاستقرار والسلام.

كما أشاد بالدعم العربي لليمن، وخصّ بالذكر السعودية والإمارات ومصر وعُمان، معبراً عن شكر الشعب اليمني لوقوفهم إلى جانبه في أصعب الظروف.

جاء تصريح صالح في وقت تشهد فيه الساحة اليمنية توترات وصراعات مستمرة، مع تباين مواقف داخلية وإقليمية تجاه مستقبل العملية السياسية ومسارات التسوية.

