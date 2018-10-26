ابن الـ26 عاماً.. رئيساً لنادي إنتر ميلان

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي اليوم الجمعة عن تعيين “ستيفن تشانغ” البالغ من العمر 26 عاماً رئيساً جديداً للنادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وأصبح “ستيفن” الرئيس الـ21 للنادي عبر تاريخه، وهو ابن “تشانغ جيندونغ” رئيس مجموعة سونينغ القابضة الصينية للإلكترونيات والتي اشترت حصة أغلبية في النادي عام 2016.

وكان “تشانغ” الشاب يشغل مكاناً في مجلس الإدارة خلال العامين الماضيين وأشرف فعلياً على إدارة شؤون النادي اليومية.

وأعلن الإنتر تعيين تشانغ في تسجيل فيديو نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال النادي:

“النادي وجماهيره والمدينة كانت تنتظرك. مرحبا أيها الرئيس تشانغ”.

وقال تشانغ في الفيديو:

“عندما أغمض عيني أرى مدينة تمتلك تاريخا عريقا وأمامها الكثير. إنه ناد يلعب ليفوز بقلوب الجميع. وبعد ذلك أفتح عيني لأرى أن كل هذا موجودا بالفعل هنا. أنا مستعد، هل أنتم مستعدون”؟

وسيحل “تشانغ” محل الإندونيسي “إيريك توهير” الذي كان رئيسا للإنتر في السنوات الخمس الماضية.