«اتحاد الكرة المصري» يوضّح حقيقة إعادة مباراة «الأهلي والزمالك»

نفى الاتحاد المصري لكرة القدم، الجمعة، “البيان المنتشر على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن قرار اتحاد الكرة بشأن إعادة مباراة الزمالك والأهلي”.

وذكر اتحاد الكرة في بيان: “بشأن البيان المنسوب للاتحاد المصري لكرة القدم والمنتشر على السوشيال ميديا، فهو غير صحيح ولم يصدر عن الاتحاد”.

وأكمل البيان: “تحديد أي مواعيد لمباريات مسابقة دوري القسم الأول حق أصيل لرابطة أندية القسم الأول”.

ووفق المعلومات، “لم يحضر الأهلي مباراة الزمالك في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري ليعتبر الأبيض فائزا بنتيجة 3-0 مع خصم 3 نقاط من الأحمر وفقا للائحة المسابقة المعلنة من رابطة الأندية، وأطلق حكم المواجهة، محمود بسيوني، صافرة نهاية المباراة في الدقيقة 20 بسبب عدم وجود فريق الأهلي وانسحابه من المواجهة، غيما هدد النادي الأهلي بعدم استكمال الدوري المصري الممتاز في حالة إقامة مباراته ضد الزمالك بتحكيم مصري، وطالب بإقامة المباراة، ولكن بتحكيم أجنبي”.