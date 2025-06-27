اتحاد الكرة يحسم مصير ديربي العاصمة المتوقف.. عقوبات صارمة وإلغاء النتيجة

في بيان رسمي أثار تفاعلاً واسعًا في الأوساط الرياضية، أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية، عن حزمة من القرارات الحاسمة بشأن ديربي العاصمة بين الأهلي طرابلس والاتحاد، والذي توقفت مجرياته قبل نهايته بسبب الأحداث التي شهدها اللقاء.

وجاءت هذه القرارات بعد اجتماع طارئ عقده المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي، حيث ناقش المجتمعون تقارير الحكم ومراقب المباراة، إلى جانب ما ورد في تقارير الأجهزة المعنية بالسلامة والتنظيم.

تفاصيل القرارات الصادرة

إلغاء نتيجة المباراة: قرر الاتحاد الليبي اعتبار نتيجة المباراة ملغية بشكل رسمي بسبب عدم اكتمالها، مع التأكيد على اعتماد كل العقوبات التأديبية وفقًا لتقارير الحكم واللوائح المنظمة للبطولات المحلية.

عقوبات على اللاعبين: إيقاف اللاعب حمدو الهوني (الأهلي طرابلس) لمدة 3 مباريات متتالية وتغريمه ماليًا بقيمة 1500 دينار ليبي، وإيقاف اللاعب صبحي المبروك (الاتحاد) لمدة 3 مباريات متتالية وتغريمه ماليًا بقيمة 1500 دينار ليبي.

عقوبة جماهيرية: فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار ليبي على جمهور النادي الأهلي طرابلس، على خلفية التجاوزات التي صاحبت اللقاء.

اعتماد الإنذارات: تم اعتماد جميع البطاقات الصفراء التي تحصل عليها لاعبو الفريقين خلال مجريات المباراة، بناءً على ما ورد في تقرير الحكم.

موقف الاتحاد الليبي

أكد الاتحاد في بيانه أن هذه القرارات جاءت بعد دراسة مستفيضة للوائح والقوانين المعمول بها، مع الإشارة إلى أن الموقف الذي شهدته المباراة لا تغطيه اللوائح المحلية بشكل تفصيلي، ما منح المكتب التنفيذي حق اتخاذ القرار وفق ما يخول له القانون المحلي واللوائح الدولية للفيفا.

وأشار الاتحاد إلى أن القرار اتُخذ بإجماع أعضاء المكتب التنفيذي، في خطوة تهدف إلى صون هيبة المسابقات المحلية وضمان تطبيق العدالة الرياضية بما ينسجم مع القوانين الدولية.

رسالة الاتحاد

في ختام البيان، دعا الاتحاد الليبي لكرة القدم جميع الأندية والجماهير إلى التحلي بالمسؤولية والروح الرياضية، والعمل على الحفاظ على صورة كرة القدم الليبية، مؤكدًا استمراره في اتخاذ ما يلزم لضمان نزاهة المسابقات واستقرارها.

هذا القرار يأتي في وقت حساس تشهده الكرة الليبية، ويضع الأندية واللاعبين أمام مسؤولياتهم لضمان أن تبقى المنافسة في إطارها الرياضي النزيه .