اتحاد الكرة يصعد موقفه.. ويواجه كبار الأندية الليبية في الشرق والغرب

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم المكلفة جديدا معاقبة نادي الاتحاد بغرامة مالية وقدرها 20 ألف دينار واعتباره خاسرا أمام الأهلي بطرابلس بنتيجة 2-0.

لجنة المسابقة التي جرى تكليف مدير جديد بعد إعلان رئيس لجنة المسابقات السابق تأجيل المباريات، عاقبت نادي الأهلي بنغازي بنفس المبلغ واعتباره خاسرا أمام فريق أبوسليم بنتيجة 2-0.

وأشارت اللجنة اإلى إيقاف رئيس نادي الاتحاد محمد عبودة عن مرافقة فريقه والحضور داخل الملاعب بالمسابقات المختلفة بسبب تحريضه على الاتحاد الليبي لكرة القدم.

من جانبه، قال رئيس بعثة نادي الأهلي بنغازي في تونس فتحي الجالي إنّهم سيقومون بجميع الإجراءات الإدارية والقانونية لإثبات الظلم الذي وقع على نادي الأهلي بنغازي من قبل الاتحاد الليبي لكرة القدم.