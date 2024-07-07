اتحاد المستثمرات العرب المصري يبحث فرص التعاون مع ليبيا

عقد اتحاد المستثمرات العرب برئاسة هدى يسي، بمقر الاتحاد في العاصمة المصرية القاهرة، لقاء مع مجلس أصحاب الأعمال (الليبي -المصري) بحضور مختار القلعي نائب رئيس المجلس وذلك تفعيلا لاتفاقية التعاون المشترك.

وتناول اللقاء بحث فرص التعاون الاستثماري والتجاري المشترك، خلال الفترة المقبلة، ومشاركة الشركات المصرية في عمليات إعمار ليبيا والتي تقدر المرحلة الأولى منها بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 120 مليار دولار.

وأشارت هدي يسي إلى عمق وأهمية العلاقات المصرية الليبية، موضحة وجود الكثير من المجالات والفرص الحقيقية التي يمكن أن ان تمثل نقطة انطلاق جديدة بين البلدين الكبيرين.

وأعلنت أن اتحاد المستثمرات العرب، سيكون أحد رعاة معرض “صنع في مصر”، الذي يتم إنشاؤه لأول مرة في دولة ليبيا الشقيقة في مدينة طرابلس، و المتوقع إقامته في الفترة بين 21 إلى 24 سبتمبر من عام 2024 الجاري.

كما سيشارك بعدد كبير من الشركات فى المجالات المختلفة منها: المنظفات الصناعية صديقة البيئة، الملابس، البويات، المنتجات الجلدية، الأخشاب، مواد البناء والتشييد وغيرها.

وأكدت على توافر الخبرات المصرية فى العديد من المجالات وفى مقدمتها الإنشاء والتعمير، التى يمكن تقديمها للجانب الليبي خلال مشروعات إعادة البناء والإعمار.

وألقت الضوء حول المزايا والفرص الاستثمارية في مصر والمناخ الاستثماري الجاذب، والاستثمارات المتاحة في المشروعات القومية العملاقة ومنها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومدينة العلمين الجديدة وغيرها.

كما تم بحث آليات زيادة التبادل التجاري والصناعي والزراعي والسياحى وتكنولوجيا المعلومات ومختلف مجالات التعاون الأخرى، وتفعيل المشروعات الاستثمارية المشتركة، وتطوير وتنمية قدرات وزيادة التواصل والتشبيك بين الطرفين، والاستفادة من الدعم المقدم من وزارة المالية، من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والاتحاد.

ودعت وفد مجلس أصحاب الأعمال الليبي المصري، الحضور والمشاركة في الدورة ال27 لمؤتمر الاتحاد قمة “الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي” بمحافظة أسوان، المنعقدة خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر العام الجاري، لعقد الشراكات والاتفاقيات مع وفود الدول المشاركة من الدول العربية والإفريقية والدولية.

وقام أعضاء الاتحاد بعرض الأنشطة الخاصة بهم فى مختلف المجالات لإقامة الشراكات التجارية من تصدير واستيراد والمشروعات المشتركة مع الشركات الليبية .

من جانبه ناقش مختار القلعي، الترتيبات الخاصة بإقامة رحلة عمل لعضوات وأعضاء اتحاد المستثمرات العرب إلى ليبيا خلال الفترة القادمة للتعرف على فرص التبادل التجاري وزيادة حركة الاستثمار بين مصر وليبيا.

وأكد أهمية العمل على تنمية التبادل التجاري وفتح السوق الليبي أمام منتجات الدول الأعضاء بالاتحاد، وأيضا تصدير المنتجات الليبية لأسواق الدول العربية والإفريقية، مع تبادل المعلومات والدراسات التي يقوم بها الطرفان بما يخدم ويدعم مصلحة الطرفين وتوافر كافة البيانات الخاصة بالمناقصات المختلفة بالسوق الليبي لزيادة فرص التعاون المشترك.