اتحاد المستثمرات العرب يُؤكد أهمية فتح أسواق جديدة في ليبيا

أكدت الدكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب على أهمية التعاون في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية المختلفة في السوق الليبي، وتلبية احتياجاته، في ظل سهولة تدفق البضائع للدولة الليبية وزيادة الصادرات.

وأشارت رئيس اتحاد المستثمرات العرب خلال كلمتها في اجتماع مع نائب رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي المصري الدكتور مختار عمر القلعي، إلى أنه تأتى في مقدمة هذه المنتجات: الالات ومعدات النقل والتي تمثل نحو 42.3% من الواردات، والمنتجات الغذائية وتمثل 17.1% من الواردات، والمنظفات الصناعية وتجهيزات الفنادق والمستشفيات، وأيضا الأجهزة الكهربائية والأدوية والملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية والورقية والزجاجية والوقود والزيوت المعدنية.

وأشارت الدكتورة هدي يسي إلى فرص تصدير الشركات المصرية لمواد البناء للسوق الليبى، مؤكدة أن دولة ليبيا تستحوذ على 20% من صادرات مواد البناء المصرية.وأشارت رئيس اتحاد المستثمرات العرب، إلى أهمية معرض صنع فى مصر فى الترويج للصناعة المصرية بالسوق الليبى وأن الاتحاد ضمن رعاة المعرض.