اتحاد بلديات الجبل الغربي يعقد اجتماعاً تضامنياً في بلدية الأصابعة

عقد اتحاد بلديات الجبل الغربي، اليوم السبت، اجتماعًا تضامنيًا بقاعة الاجتماعات في بلدية الأصابعة، بحضور عمداء 30 بلدية، وذلك في إطار استكمال أعمال اجتماعهم السادس المنعقد سابقًا في بلدية ككله، والذي شمل زيارة ميدانية لبلدية الأصابعة.

وأعرب الحاضرون عن تضامنهم الكامل مع بلدية الأصابعة في ظل ما تمر به من ظروف استثنائية، مؤكدين على وحدة الصف والتكافل بين مكونات الجبل الغربي، كما ناقش الاجتماع عددًا من الملفات ذات الطابع المشترك التي تهم مختلف البلديات في المنطقة.

وشهد الاجتماع حضور وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، الذي أشاد بجهود إدارة الأزمة في الأصابعة، مثمنًا دور عميد البلدية في نقل احتياجات الأسر المتضررة وتواصله المستمر مع الجهات المعنية. وأكد الوكيل دعمه الكامل لتحرك عمداء البلديات وتضامنهم الفعّال.

وفي ختام الاجتماع، دعا المشاركون الحكومة إلى توفير الدعم اللازم وتخصيص الإمكانيات العاجلة التي تحتاجها بلدية الأصابعة، للمساهمة في التخفيف من معاناة المواطنين وتجاوز المرحلة الراهنة.