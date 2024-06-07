اتحاد ثوار مصراتة يستنكر اجتماع مجلسي النوّاب والدولة

استنكر اتحاد ثوار مدينة مصراتة الاجتماع الذي جمع بين أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة في المدينة، معلنا رفضه وبشدة قرارات الاجتماع، ومؤكدا أنه لا يمثل ثوار المدينة وأهلها.

وقال الاتحاد في بيان له، إن ثوار المدينة تابعوا عن كثب مجريات اللقاء وكان بالإمكان إفشاله وما من سبب يمنع إلا حرمة الضيف وحسن الجوار.

كما استنكر الاتحاد غياب مؤسسات الدولة بالمدينة وصمتهم على ما جرى كالمجلس البلدي ومديرية الأمن بالمدينة.

وأشار البيان إلى اتحاد ثوار 17 فبراير مصراتة لن يسمح بتكرار ما جرى وأي محاولة أخرى ستكون لهم ردة فعل لها على أرض الواقع.

بيان اتحاد ثوار 17فبراير مصراتة تم النشر بواسطة ‏عبدالله حسن عبدالله شابه‏ في الخميس، ٦ يونيو ٢٠٢٤