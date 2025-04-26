اتحاد طلبة كلية الآداب بجامعة طرابلس: ما عدنا نتحمل السكوت

نظم اتحاد طلبة كلية الآداب واللغات بجامعة طرابلس وقفة احتجاجية أمام مبنى الكلية، تنديدا بما وصفوه بالفساد الإداري والمحسوبية والتلاعب بمصير الطلبة.

وقال الاتحاد في بيان: “إلى كل من يهمه الأمر.. حان أوان التغيير!.. لقد بلغ السيل الزبى، وما عدنا نحتمل السكوت على ما يجري في كليتنا تحت إدارة العميد والوكيل الحالي”.

وأشار البيان إلى أن الفساد الإداري، المحسوبية، التلاعب بمصير الطلبة، وغياب الشفافية والقرارات العشوائية التي تضر بمستقبل الطلبة وتجاهل الشكاوى وتكميم الأفواه وتوظيف المحاباة بدلًا من الكفاءات، فباتت السمة الغالبة على هذه الإدارة التي فقدت كل مقومات النزاهة والمسؤولية، بحسب وصف البيان.

وأضاف البيان: “نحن لا نوجه اتهامات جزافية، بل نتحدث عن وقائع تحدث.. وسيغلق مبنى الكلية مع استمرار الدراسة إلى حين تغيير عميد ووكيل الكلية وإصلاح ما أفسدوه.. لن نقف مكتوفي الأيدي بعد الآن”.