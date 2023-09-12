اتحاد علماء المسلمين يدعو إلى التحرك العاجل لمساعدة ليبيا

أعرب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن تعازيه ومواساته الصادقة لليبيا شعباً وحكومة وقيادات، نتيجة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت عدة مدن وقرى.

وأهاب بيان لأمين عام الاتحاد علي القره داغي تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، دول العالم العربي والإسلامي، والمنظمات الدولية، والإغاثية، والخيرية بالتحرك العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية جراء هذه المحنة، وتقديم العون اللازم من عمليات إنقاذ وإسعاف الضحايا وإرسال القوافل الغذائية والطبية إلى المناطق المتضررة بهدف تقديم الدعم والمساعدة الضرورية للمتضررين.