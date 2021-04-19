اتحاد علماء المسلمين ينفي شائعات وفاة «القرضاوي»

نفى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الإشاعات المتداولة عن وفاة رئيسه السابق الدكتور يوسف القرضاوي.

وكشف الاتحاد الذي يتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقراً له، أن الأنباء التي تروج لها بعض الأطراف عن وفاة رئيسه السابق ليست صحيحة، موضحاً أن الحالة الصحية للدكتور القرضاوي مستتبة وهو يتلقى العلاج.

وأكد مصدر من الاتحاد لموقع “القدس العربي” أن الشيخ تلقى علاجاً بسيطاً بعد إصابته بفيروس كورونا ولم تتدهور حالته عكس الإشاعات التي روجت لها بعض الأطراف.

وأُصِيب الشيخ يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يوم السبت، بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك وفق ما نشره حساباه الموثقان بموقعي تويتر وفيسبوك، وأكده نجله الشاعر عبد الرحمن.

ووفق منشور وتغريدة، بحسابي الشيخ، فإنه “تبين إصابة سماحة الشيخ يوسف القرضاوي (95 عاما) بكورونا، وهو بحالة جيدة والحمد لله، ويتلقى الرعاية الصحية، وهو يطمئن محبيه، ويسألكم الدعاء له بالشفاء والعافية”.

من جانبه قال نجله عبد الرحمن، عبر حسابه على تويتر: “تأكدت إصابة فضيلة الوالد الحبيب بفيروس كورونا”.

وأضاف: “الوالد حصل على التطعيم منذ مدة.. وبحمد الله صحته مستقرة.. ونسألكم الدعاء”.

يُشار إلى أن يوسف عبد الله القرضاوي، هو عالم مصري مسلم، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقا، ولد في قرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في مصر في 9 سبتمبر 1926.