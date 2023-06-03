اتحاد علماء المسلمين يُحذّر من الفتنة بين الجزائر والمغرب

دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى رأب الخلاف بين الجزائر والمغرب، مؤكداً ضرورة التوجه نحو التعاون والتكامل في مواجهة التحديات التي تُهدد أمن واستقرار المنطقة تلافيا للفتنة.

وقال أمين عام الاتحاد علي محيي الدين القره داغي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، إنه يُتابع بألم شديد مواقف التأجيج ونشر الاحتقان الذي يتولى كبره البعض ممن يريد أن يعمق الخلاف بين الشعبين المغربي والجزائري.

وأهاب القره داغي بالحكماء من الشعبين أن يجنبوا الجزائر والمغرب أبواق الفتنة وعيدان النار، حسب وصفه.

وأضاف: ونحن ندرك ضرورة تغليب الأخوة والوفاق على التفرق والشقاق ونحذر من التماهي مع الأصوات الشاذة التي تتستر بالولاء لجهة وتستبطن العداء للشعبين.

وأشار أمين عام الاتحاد إلى أن المغرب والجزائر روح واحدة ونسيج مشترك وأمل وألم واحد ولن يقدر أصحاب التلون سوق الأقدار والكرامات المشتركة بين الشعبين نحو الفتن.

كما حذر من الفتن ونارها لافتاً إلى أن اللعب بالنار لا يعني أن النار لعبة.

وأردف قائلاً: “لا مجال لأي تصعيد وكلنا مع الحوار وترك الشجار وأهله”.