اتحاد علماء المسلمين يُدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

أدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، ودعا الأمة لنصرتها وحماية سيادتها.

وفي بيان تلقت “عين ليبيا” نسخة منه، ذكر الاتحاد أنه يُتابع ببالغ القلق والاستنكار ما تشهده الأراضي السورية من غارات جوية إسرائيلية مكثفة تستهدف مناطق متفرقة من البلاد، في اعتداء صارخ على سيادة دولة عربية إسلامية، وعلى أمن شعبها واستقرارها.

وأكد البيان أن العدوان الإسرائيلي لم ولن يدّخر وسعًا في إجهاض أي مسعى نحو استقرار سوريا، بل يسعى بكل أدواته إلى تقويض أي قوة ناهضة فيها، وإلى الدفع باتجاه تقسيمها عبر استغلال قضايا الأقليات وإشعال الفتن، في مشهد يعكس أطماعه التوسعية ونهجه العدواني القديم الجديد.

وحمَّل اتحاد علماء المسلمين، الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن تبعات هذا التصعيد، كما حذر من خطورة الصمت الدولي والإقليمي الذي يشجع الكيان الصهيوني على التمادي في استباحة أراضي الأمة.

وناشد الاتحاد الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف وقفة جادة ومسؤولة إلى جانب سوريا، في وجه هذا العدوان السافر، والعمل على دعم استقرارها ووحدة أراضيها وسيادتها.

ودعا اتحاد علماء المسلمين المنظمات الدولية والإقليمية إلى تحمّل مسؤولياتها في إدانة هذا العدوان واتخاذ مواقف واضحة تردع الاحتلال عن مواصلة انتهاكاته.

واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على وقوفه الكامل إلى جانب الشعب السوري الأبي، وجيشه وقيادته الوطنية