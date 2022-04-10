اتحاد عمال النفط: «شكشك» مغتصب منصبه!

قال الاتحاد العام لعمال النفط والغاز، إن رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مغتصب منصبه والسلطة.

جاء ذلك في بيان للاتحاد تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، رداً على تصريحات أخيرة لشكشك حول المؤسسة الوطنية للنفط.

وذكر البيان أنه “كان من الأفضل للسيد شكشك الاهتمام بوضعه القانوني حيث أنه فقد صفة رئيس الديوان عندما تمت إقالته من مجلس النواب، وفقدها بانتهاء ولايته القانونية حيث عُين عام 2013 لمدة ثلاث سنوات انتهت عام 2016 ووفقا لقانون إنشاء الديوان فإنه وإن سلمنا بالتمديد له لولاية أخرى تنتهي عام 2019 ولا يمكن تمديدها أو تجديدها وبالتالي فهو فقد نهائياً هذه الصفة وقد حكمت عدد من المحاكم بانتفاء الصفة عنه وبالتالي فهو يغتصب هذا المنصب وهذه السلطة ويرتكب جرماً واضحاً بذلك ويدعي تطبيق القانون”.

وأكد البيان أن احتفاظ المؤسسة الوطنية للنفط بالإيرادات النفطية لهذه السنة هو الأعلى منذ 2013 ووصل إلى 27 مليار دولار.

وأضاف البيان: “فبدلا من أن يسأل شكشك عن آليات صرف هذه الأموال وأين صُرفت ويُقدم الشكر للمؤسسة وشركاتها ومستخدميها الذين يعملون ليلاً نهاراً نرى الإجحاف والاحتقار وعدم التقدير”.

وجدد اتحاد عمال النفط والغاز دعمه الكامل لإدارة المؤسسة الحالية ووقوفه خلفها ضد أي محاولات بائسة لتسيسها أو ابتزازها، وفقاً لنص البيان.

كما أكد البيان لرئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن أي إجراءات يتخذونها لن يتم الاعتراف بها وسوف يتبعها رد واضح وفوري من قِبل العاملين بقطاع النفط الذين لن يقبلوا أبداً الابتزاز أو الترهيب الذي يُمارس عليهم وعلى إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

هذا وجدد الاتحاد مطالبته لمصرف ليبيا المركزي وإدارته، بضرورة صرف الأموال وتسييل الميزانيات الطارئة لقطاع النفط لتمكينه من تحقيق أفضل إيرادات والاستفادة من زيادة الأسعار في السوق العالمي.