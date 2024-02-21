اتحاد غرف التجارة يبحث تأسيس شراكات مع مجلس الأعمال الليبي البريطاني

بحث محمد الرعيض، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، بيتر ميلت عضو مجلس الأعمال الليبي البريطاني ، ونائبة السفير البريطاني في ليبيا “كاثرين وايلد” القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك؛ على رأسها تبادل الوفود الاقتصادية تمهيدا لخلق شراكات واستثمارات خاصة على مستوى القطاع الخاص والتدريب وكافة المجالات.

وذكرت صحيفة الأنباء الليبية أن الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد، ضم عدد من أعضاء مجلس الأعمال الليبي البريطاني، وعدد من أعضاء السفارة البريطانية في ليبيا، إلى جانب عدد من أعضاء الاتحاد العام والمستشارين ورجال الأعمال.